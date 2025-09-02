Marchegiani: “Rabiot ha le caratteristiche perfette per il Milan di Allegri”

L'ultimo giorno del calciomercato del Milan si è chiuso con due colpi in entrata: David Odogu e Adrien Rabiot. Quest'ultimo è stato una richiesta esplicita dell'allenatore Massimiliano Allegri alla dirigenza. Il tecnico ha già allenato il francese alla Juventus e lo ha voluto con sé anche in questo ritorno sulla panchina rossonera. Rabiot è stato acquistato a titolo definitivo dal Marsiglia per 10 milioni bonus compresi e ha firmato un contratto fino al 2028. A Sky Sport 24 ha commentato questo innesto per la rosa rossonera l'ex portiere - e ora opinionista per Sky Sport - Luca Marchegiani. Di seguito, si riporta la sua opinione.