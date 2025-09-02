L'ultimo giorno del calciomercato del Milan si è chiuso con due colpi in entrata: David Odogu e Adrien Rabiot. Quest'ultimo è stato una richiesta esplicita dell'allenatore Massimiliano Allegri alla dirigenza. Il tecnico ha già allenato il francese alla Juventus e lo ha voluto con sé anche in questo ritorno sulla panchina rossonera. Rabiot è stato acquistato a titolo definitivo dal Marsiglia per 10 milioni bonus compresi e ha firmato un contratto fino al 2028. A Sky Sport 24 ha commentato questo innesto per la rosa rossonera l'ex portiere - e ora opinionista per Sky Sport - Luca Marchegiani. Di seguito, si riporta la sua opinione.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Marchegiani: “Rabiot ha le caratteristiche perfette per il Milan di Allegri”
INTERVISTE
Marchegiani: “Rabiot ha le caratteristiche perfette per il Milan di Allegri”
All'ultimo giorno di calciomercato la dirigenza rossonera ha esaudito una delle richieste di Allegri: Rabiot. Il commento di Marchegiani
Rabiot al Milan: il pensiero di Marchegiani—
LEGGI ANCHE: Milan, centrocampo: due perni chiari e poi? Jashari un'incognita>>>
Le parole di Marchegiani: "Un giocatore per Allegri il Milan lo doveva prendere. Sono appassionato di questi racconti sugli intrecci di mercato: purtroppo anche se le società hanno le idee chiare, non c’è la possibilità di prenderli tutti. Rabiot è funzionale al gioco del Milan: per come ha fatto vedere di giocare adesso, Allegri ha bisogno di mezzali che abbiano questa capacità di fare entrambe le fasi, soprattutto con qualità nel momento in cui arrivano a concludere. Copre perfettamente le caratteristiche della mezzala di Allegri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA