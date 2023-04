Marchegiani: “Il Milan arriverà alla Champions con più certezze”

Luca Marchegiani, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a come arriveranno Milan e Napoli all'impegno in Champions League

Fabio Barera

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'opinionista Luca Marchegiani ha rilasciato alcune dichiarazioni non solo sul big match del 'Maradona' tra Napoli e Milan, vinto ampiamente dal Diavolo, ma anche su come le due squadre arriveranno al doppio confronto in Champions League. Secondo l'ex portiere, infatti, i rossoneri ci arriveranno con molte più certezze rispetto a prima, mentre al contrario gli azzurri avranno più paura. Di seguito le sue parole.

Le parole di Luca Marchegiani su Napoli e Milan — "Il 4-0 incide? Milan e Napoli si affronteranno tra 10 giorni per un traguardo importantissimo: il Milan ci arriverà con più certezze, il Napoli con - tra virgolette - più paura. Per il campionato non credo che cambi molto".