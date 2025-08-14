Marchegiani: “Il Milan come il Napoli dell’anno scorso? Tare fondamentale”

È stata ed è un'estate di cambiamenti a Casa Milan. Oltre alle cessioni finalizzate e ai nuovi acquisti, la grande rivoluzione è avvenuta a livello societario. Gli innesti di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore sembra abbiano cambiato faccia al Diavolo. Questa è la sensazione fin qui ed è ciò che sperano i tifosi rossoneri. Specialmente dopo una stagione negativa qual è stata quella scorsa. È di questo avviso anche Luca Marchegiani, opinionista per Sky Sport. L'ex portiere della Lazio è stato intervistato al QS e ha dato la sua opinione in merito al nuovo Milan.