Marchegiani: “Il Milan come il Napoli dell’anno scorso? Tare fondamentale”

"Poi c’è Tare, che è uomo di campo, esperto e con personalità, una figura che un po’ era mancata nel raccordo tra società e campo".
INTERVISTE
È stata ed è un'estate di cambiamenti a Casa Milan. Oltre alle cessioni finalizzate e ai nuovi acquisti, la grande rivoluzione è avvenuta a livello societario. Gli innesti di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore sembra abbiano cambiato faccia al Diavolo. Questa è la sensazione fin qui ed è ciò che sperano i tifosi rossoneri. Specialmente dopo una stagione negativa qual è stata quella scorsa. È di questo avviso anche Luca Marchegiani, opinionista per Sky Sport. L'ex portiere della Lazio è stato intervistato al QS e ha dato la sua opinione in merito al nuovo Milan.
Ecco le sue parole: "Il Milan che le coppe non le ha può essere il nuovo Napoli? Sì, il paragone ci sta. Poi ha preso un allenatore che sa come si vince, e come il Napoli un anno fa, è reduce da una stagione in cui ha reso al di sotto del proprio potenziale. Quindi anche i giocatori che già c’erano possono dare di più".
