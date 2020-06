Marani: “Milan, situazione caotica e destabilizzante. Su Pioli e Ibra …”

MILAN NEWS – Matteo Marani, giornalista sportivo, ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ il momento del Milan, anche alla luce del chiarimento, acceso, avvenuto ieri al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) tra Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese dei rossoneri, e Ivan Gazidis, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi.

“Ci vuole l’equilibrio di Stefano Pioli, che in carriera ha dimostrato di saper affrontare bene le difficoltà, per mandare avanti una situazione davvero destabilizzante – ha detto Marani -. Ieri c’è stato uno scontro con toni piuttosto forti tra Gazidis, vale a dire colui che comanda al Milan, e Ibrahimovic, cioè il giocatore più importante della rosa. Questo è il preludio che non potranno restare al Milan tutti e due e ovviamente ad andare via sarà l’attaccante svedese”.

“E’ stato già fatto un piano per il Milan del prossimo anno con Ralf Rangnick, ma se Pioli dovesse vincere la Coppa Italia cosa succederebbe? In questo momento, la situazione al Milan è piuttosto caotica. Per me Pioli non si merita tutto questo, ha preso la squadra in un momento molto difficile e ha fatto buone cose”, ha concluso Marani. QUESTE LE ULTIME SULLA FORMAZIONE ROSSONERA PER JUVENTUS-MILAN DI DOMANI >>>