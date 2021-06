Marani: “Donnarumma è stato comprato da Raiola, non dal Milan”

Matteo Marani ha parlato della scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan per il Psg, consegnandosi così nelle mani di Mino Raiola

Matteo Marani ha parlato della scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan per il Psg, consegnandosi così nelle mani di Mino Raiola. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Gli capitò una cosa simile, anche più violenta, con l'Under 21 quando volavano i famosi dollari. Detto questo, trovo sia una pagina molto molto discutibile. Donnarumma ha fatto una scelta, si è consegnato al suo procuratore che ne ha scritto la storia: se i precedenti significano qualcosa penso che cambierà molte squadre. Ci saranno tanti trasferimenti, tanti guadagni: Donnarumma è stato comprato non dal Milan, ma da Raiola. Se volete che dica che è una vicenda edificante, no. Poi è legittimo, è nelle regole, ognuno può fare quello che vuole e non credo alle bandiere o ai baci: mi dispiace che qualche giocatore lo faccia, generando equivoci".