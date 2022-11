Ag. Giroud: “L’Italia lo ha completato. Al Milan è uno dei riferimenti”

Michael Manuello, agente di Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato brevemente del suo assistito a 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Si parla molto, nell'ultimo periodo, dei rinnovi di contratto in casa Milan. Di Ismaël Bennacer e Rafael Leão, in scadenza il 30 giugno 2024, ma anche di Olivier Giroud, il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà al termine di questa stagione, il 30 giugno 2023.

Milan, si va verso il rinnovo di Giroud fino al 2024 — L'intenzione del Milan è quella di sottoporre al suo formidabile attaccante, preso per appena un milione di euro dal Chelsea nell'estate 2021, il prolungamento per un'ulteriore stagione (scadenza, quindi, spostata al 2024) più o meno alle stesse cifre del contratto attuale, vale a dire 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Del rinnovo di Giroud (che vuole restare) con il Milan se ne occuperà il suo agente, Michael Manuello. Il quale, sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha parlato proprio del magic moment che vive il suo assistito tra Diavolo (9 gol in 19 partite tra Serie A e Champions League da agosto a novembre) e Nazionale francese (due reti al debutto nei Mondiali in Qatar).

Le dichiarazioni del procuratore di Giroud — «L’Italia lo ha completato perché gli chiede cose differenti. In Serie A resta più in area rispetto al passato e ha responsabilità da attaccante titolare. Olivier spesso nelle gerarchie è stato un numero 2 o un numero 1 e mezzo, mentre al Milan è uno dei riferimenti della squadra», ha detto Manuello su Giroud. Mercato Milan, la pazza idea di Pellegatti per il centrocampo >>>