Mancini: “Ho detto a Zaniolo di andare al Galatasaray, era l’unica strada”

Il CT dell'Italia Roberto Mancini ha raccontato un retroscena in merito al consiglio dato a Nicolò Zaniolo sul trasferimento al Galatasaray

Il Commissario Tecnico dell' Italia Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino. Tra le tante tematiche toccate anche quella relativa al trasferimento in Turchia dell'ex obiettivo del Milan Nicolò Zaniolo , al quale ha consigliato lui stesso di andare al Galatasaray . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Roberto Mancini su Nicolò Zaniolo

«Gli ho detto anche io, quando ha chiesto il mio parere, di andare al Galatasaray, spero che giochi perché per noi è importante. Andare in Turchia era l’unica possibilità che ormai aveva, visto che non aveva alternativa e che il mercato gli consentiva solo quella strada».