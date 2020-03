Mancini: “Rinvio Europei? Vorrà dire che vinceremo l’anno prossimo”

ULTIME NEWS – Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale azzurra, ha parlato ai microfoni della Rai della voce che circola sul rinvio dell’Europeo a causa del calendario calcistico stravolto dal Coronavirus.

Mancini ha spiegato: “Credo che domani sapremo meglio tutto, sia per quel che riguarda l’Europeo e sia per quel che riguarda la stagione del club. Per me va bene qualsiasi decisione venga presa. L’importante è tutelare la salute delle persone. In caso di rinvio dell’Europeo, vorrà dire che lo vinceremo l’anno prossimo, oppure a novembre. Dipende quando verrà giocato”.

Mancini ha aggiungo ancora: “Non ci aspettavamo una cosa così pazzesca da parte del Coronavirus, ma l’importante è che ora tutto si è fermato, anche il calcio. Speriamo che questa emergenza possa finire presto. Si può capire che i ragazzi facciano fatica a stare in casa in questo momento, ma posso immaginare chi sta perdendo i propri cari: la speranza è che le cose migliorino di settimana in settimana”.

In tal senso, ecco cosa ha detto Gabriele Gravina in merito alla Serie A di questa stagione. Se vuoi conoscere le sue parole, clicca qui >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android