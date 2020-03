Mancini esalta Locatelli: “Cresciuto in personalità e continuità”

ULTIME NEWS – Il ct Roberto Mancini intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha esaltato il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli. L’ex rossonero è ormai nel giro della Nazionale e per il prossimo anno avrà certamente maggiori opportunità di giocarsi le chance di convocazione all’Europeo del 2021. “Ha una stagione davanti per confermarsi e proporsi. Locatelli è cresciuto in personalità e continuità”, ha dichiarato il Commissario Tecnico, lasciando aperte tutte le porte per l’ex milanista classe 1998. Intanto, il suo amico Calabria ha parlato nei giorni scorsi delle condizioni di Cutrone (positivo al Covid-19)>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android