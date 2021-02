Manchester United-Milan, Solskjaer: “Ibrahimovic mi ha impressionato”

Manchester United-Milan, il commento di Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils, ha commentato il sorteggio di Europa League che vedrà il suo Manchester United sfidare il Milan di Pioli. Solskjaer ha parlato di Zlatan Ibrahimovic.

“Ibrahimovic mi ha impressionato, devo ammetterlo, per come sta andando la sua carriera – ha detto Solskjaer -. Ha avuto un infortunio che ha rischiato di compromettere la carriera quando era qui, ma è riuscito a recuperare ed è andato in MLS, poi è tornato al Milan e ha risollevato la squadra. Sono in crescita e hanno fatto davvero bene in questa stagione”. Non solo Europa League, ma anche calciomercato: il Milan pensa al nuovo Neymar.