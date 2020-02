Maldini: “Rangnick non è il profilo giusto da accostare al Milan”

NEWS MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ alla vigilia di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Maldini sulle voci che danno il Milan su Ralf Rangnick, ex tecnico di Hoffenheim, Schalke 04 e Lipsia, come possibile sostituto di Stefano Pioli in panchina per la prossima stagione: “Ho letto, sinceramente e, come direttore dell’area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo che sia il profilo giusto per associarlo ad un club come il Milan”. Per le dichiarazioni integrali di Maldini, continua a leggere >>>

