Maldini: “Pioli? Molti dei nuovi arrivati non li conosceva, ma si fidava”

Su cosa discute con Pioli: "Opinioni diverse sulle strategie, sul futuro, su cosa serve. Non ci soffermiamo tanto sui nomi, ma sui profili. All'inizio magari non era così. Poi ci ha detto che molti di quelli arrivati non li conosceva e che si fidava. Condividiamo i nomi, poi li fa vedere ai collaboratori. Condividiamo l'idea di ciò che serve. Per esempio un difensore. A volte servono giocatori con caratteristiche e a volte con altre. Botman e Fikayo Tomori sono diversi e pensavamo che in alcuni momenti serviva uno e poi l'altro, poi si cambiano strategie". Leggi qui le dichiarazioni integrali di PAOLO MALDINI al Festival dello Sport>>>