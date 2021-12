Maldini: “Non ci saranno più proprietari alla Berlusconi o alla Moratti”

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha parlato a Sette del futuro del calcio italiano e della presidenza Berlusconi

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera. Maldini ha parlato anche del futuro del calcio italiano: "Pensare di tornare al dominio dei primi anni del nuovo secolo è irreale. Proprietari alla Berlusconi o alla Moratti non ce ne saranno più. Lo dice la finanza, lo dice come va il mondo. E intanto gli altri, la Premier League inglese ma anche la Bundesliga tedesca grazie al Mondiale del 2006, si sono organizzati e ci hanno superati. In che modo? Semplice, hanno rifatto gli stadi. Che poi è il modo per generare profitto e rendersi più competitivi. Lo avessimo fatto prima noi, saremmo rimasti competitivi, come dimostra la Juventus. Ma non è avvenuto finora, per la prevalenza dell'interesse particolare. Quando si parla di Lega calcio, servirebbe un minimo di visione comune, meglio se a lungo termine. L'investimento nelle infrastrutture è l'unica opportunità possibile, se vogliamo tornare alle grandi imprese europee. Altrimenti non resta che sognare l'arrivo del principe azzurro".