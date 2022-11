Maldini e la passione per la musica: tra programmi radio e il rap (VIDEO)

Ai microfoni di Radio m2o, Paolo Maldini ha parlato della sua passione per la musica e della sua esperienza in radio. Ecco alcune sue dichiarazioni.

Sulla musica : "Amavo il rap perché ho avuto un'influenza enorme: quando ero ragazzo la musica che ascoltavo in macchina con mio padre era Black e R&B. Aveva una cassetta di Barry White."

Sulla sua esperienza in radio: "Su Radio 105 ho condotto un programma con Dj Ringo "Codice Rap". L'ho fatto per un anno circa, poco prima del mondiale del 94'. La musica fa parte della mia vita".