Maldini su Ibrahimovic: “Appuntamento fissato, lui vuole continuare”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Non ci sono dubbi sulla volontà dello svedese

Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto a intervento chirurgico per il problema al legamento anteriore al crociato del ginocchio sinistro. L'attaccante del Milan dovrà stare fuori per almeno 7-8 mesi, ma la sua volontà appare chiara. Lo ha ribadito Paolo Maldini che, nell'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato così del futuro dello svedese.

"Ho parlato con lui lunedì e ci siamo dati appuntamento tra una quindicina di giorni. Non vedo problemi nel trovare un accordo. Giocando così poco non è certamente a suo agio. Vedremo cosa succederà nelle prossime due settimane. Tutto sarà fatto per il bene suo e del Milan. Da ciò che ho capito la sua intenzione è quella di andare avanti". Leggi qui l'intervista integrale di Maldini sul Milan >>>