Maldini: “Galliani tra milanismo e frase contro Serra dopo Milan-Spezia”

"Galliani è milanista, ma milanista milanista. Quando contro lo Spezia l'arbitro ha sbagliato e non ci ha dato il gol, dopo 15 giorni è andato ad arbitrare il Monza. Galliani entra nello spogliatoio e dice "Ma come si permette di annullare quel gol al Milan?". Negli anni abbiamo avuto qualche incomprensione, adesso il rapporto è fantastico. Lui non fa mai dimenticare quello che ha fatto per il Milan, lui è milanista dentro. È un grandissimo dirigente, quello che ha fatto col Monza è incredibile. Lunga vita a Galliani, dobbiamo tanto a lui". Leggi qui le dichiarazioni integrali di PAOLO MALDINI al Festival dello Sport>>>