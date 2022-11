Maldini: “Daniel? Ho seguito il consiglio di Galliani. Ho fatto esercizio”

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan, ha parlato delle emozioni provate per aver affrontato il figlio Daniel come avversario: Adriano Galliani docet . Queste le dichiarazioni rilasciate sul palco del 'Golden Boy 2022' dopo aver ricevuto il premio come 'Best Manager'.

Sul gol di Daniel in Milan-Spezia

"Era una cosa scritta. La mia idea era di vincere magari più facilmente, non all'ultimo minuto. Ho seguito il consiglio di Galliani prima di Milan-Monza: non muovermi per una settimana per non muovermi durante la partita non avendo emozioni. Ho fatto lo stesso esercizio. Dentro da papà non potevo che essere strafelice". Maldini parla del gol di Daniel: 'Non potevo che essere strafelice'