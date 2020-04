Maldini sul coronavirus: “Oggi ho provato ad allenarmi, ma non ce l’ho fatta”

NEWS MILAN – Ricordi, risate e retroscena nell’intervista a quattro su Sky Sport tra Paolo Maldini, Alex Del Piero, Francesco Totti e Javier Zanetti. Ma durante “l’intervista a 4” con i capitani, c’è stato tempo per essere seri un attimo, e parlare delle condizioni di salute di Maldini.

L’ex capitano del Milan ha contratto, ormai diverse settimane fa, il coronavirus. Le sue condizioni di salute migliorano, certamente, non ci sono sintomi particolarmente gravi. Però Maldini ha fatto notare una difficoltà con cui ha dovuto fare i conti: “Ho provato oggi ad allenarmi in palestra: dopo 10 minuti non ce la facevo più. Avevo capito subito che era qualcosa di diverso”.

