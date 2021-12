Maldini: “Addio a San Siro? Fa impressione, ma serve il nuovo stadio”

Paolo Maldini, dirigente del Milan, nell'intervista al settimanale Sette ha parlato anche di San Siro e del nuovo stadio

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera. Maldini ha parlato anche del nuovo stadio e di San Siro: "Addio a San Siro? Credo e spero che possa essere così. Fa impressione, me ne rendo conto. Anche a me. Ci ha giocato mio padre, ci ho giocato io, ci gioca mio figlio. È stata la mia casa. Se la mettiamo sui ricordi, chi più di me potrebbe sentirsi ferito per un cambio così epocale? San Siro è un pezzo della storia di Milano. Ma se è diventato un luogo così iconico, lo deve alle imprese dei club e dei calciatori che ci hanno giocato. A questo dobbiamo pensare. Se noi vogliamo che Milan e Inter tornino ai piani alti del calcio europeo, scrivendo pagine bellissime come quelle di San Siro, non possiamo che avere uno stadio nuovo. Le alternative non esistono. Questa non è una opinione, è una certezza. Non voglio cancellare un passato meraviglioso. Solo che a me piace guardare avanti. È un po’ l’idea della mia vita". Intanto il Milan sul calciomercato segue un grande attaccante.