Malagò: “La frase sui presidenti di Serie A delinquenti era una battuta”

Dopo che alcuni mesi fa aveva espresso forti parole contro alcuni presidenti di Serie A, definendoli delinquenti, Giovanni Malagò è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni del Corriere dello Sport. Il numero uno del CONI ha spiegato come quella frase fosse una battuta uscita in una conversazione privata, rimarcando come non abbia alcun problema con il mondo del calcio. Di seguito le sue parole.