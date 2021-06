Maiorino: “Avevo sentito il Milan per Pedri. Il Barcellona però…”

Rocco Maiorino, ex direttore sportivo del Milan, ha raccontato un retroscena che riguarda l'attuale calciatore del Barcellona Pedri

Rocco Maiorino, ex direttore sportivo del Milan, ha raccontato un retroscena che riguarda l'attuale calciatore del Barcellona Pedri. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Pedri? Avevo sentito il Milan perché avevo quasi un obbligo morale verso la società che mi aveva cresciuto lavorativamente. Ricordo che erano andati a vederlo a Malaga ma il Barcellona era già avanti nelle trattative. E' complicato per una squadra italiana prendere un calciatore a scatola chiusa anche perché non aveva fatto le nazionali giovanili. Il Barcellona ha avuto la bravura di chiudere in tempi brevi".