Maignan: “Vi spiego perché ho scelto di venire al Milan e in Serie A”

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, onorato di far parte della famiglia rossonera. Ed ora punta a migliorarsi ulteriormente

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sul perché abbia scelto di venire a giocare in Serie A anziché puntare altri tornei, Magnan ha detto: "Innanzitutto, il Milan è uno dei club più grandi al mondo, con una grande storia ed un grande palmarès, costruito anche grazie a grandi giocatori. Da ragazzo ho sempre seguito le partite del Milan. Della Serie A ne ho parlato con Adrien Rabiot: è un campionato molto tattico e gli allenamenti sono molto intensi, anche fisicamente. Quindi è proprio l'ideale per chi, come me, vuole continuare a migliorarsi, pure a livello mentale. Un aspetto molto importante. Su questo punto penso di aver fatto molti progressi negli ultimi due anni". Intervista esclusiva con Oscar Damiani che ci parla di Maignan e dei possibili colpi di calciomercato.