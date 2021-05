Maignan: “Non posso raccontare nel dettaglio il discorso con Maldini”

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, convinto da Paolo Maldini e Frederic Massara a sposare l'ambizioso progetto del Diavolo

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su cosa si siano detti con Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, nei giorni precedenti la firma, Maignan ha detto: "Non posso raccontare nel dettaglio quello che ci siamo detti, ma ho capito che il progetto è davvero molto ambizioso e mi permetterà di continuare a progredire. Ma so anche che posso portare pure io qualcosa in più a questa squadra". Intervista esclusiva con Oscar Damiani che ci parla di Maignan e dei possibili colpi di calciomercato.