Maignan: “Grazie Inter: la sconfitta in Coppa Italia ci ha motivati”

Mike Maignan, portiere del Milan vincitore dello Scudetto, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' su un momento chiave dell'anno

Mike Maignan , portiere del Milan vincitore del 19° Scudetto , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sul momento in cui ha capito che i rossoneri avrebbero vinto il campionato di Serie A, Maignan ha risposto quanto segue.

"Già all’inizio c’era la volontà di provarci. Poi abbiamo avuto un periodo meno positivo, in cui siamo quasi andati in panico. Ma ci siamo parlati e rimessi al lavoro, dicendoci che non era finita, che c’erano ancora tante partite. E quando l’Inter è inciampata a Bologna, abbiamo capito che per loro era finita, perché eravamo ormai focalizzati su noi stessi".