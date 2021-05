Maignan: “È il momento cruciale della mia carriera: provo molta felicità”

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, arriva dal Lille per 13 milioni di euro. Sarà agli Europei con la Francia di Didier Deschamps

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sul fatto che si trovi, con questo trasferimento dal Lille e con i Campionati Europei alle porte, nel momento cruciale della sua carriera, Maignan ha detto: "Di certo provo molta felicità e non capita spesso. Spero di vivere altri momenti così. L'importante, però, è rimanere concentrati e vivere giorno per giorno". Intervista esclusiva con Oscar Damiani che ci parla di Maignan e dei possibili colpi di calciomercato.