ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex attaccante dell’Empoli Massimo Maccarone ha parlato anche del momento del Milan.

“Spero che il Milan inizi il nuovo campionato come ha finito lo scorso. Sono contento per Pioli, merita un’opportunità. Ci sono giovani forti, con i nuovi acquisti e la conferma di un leader assoluto come Ibrahimovic i rossoneri possono fare molto bene”, ha dichiarato l’ex Carrarese.

