Lotta Champions, Ambrosini: “Il Milan ha un calendario non semplice”

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ambrosini ha parlato della lotta per un posto in Champions League: "l ko col Sassuolo complica il finale di stagione del Milan, ha dato l'opportunità di accorciare alle contendenti e credo che stasera si indirizzerà cammino di Napoli e Lazio perché l'Atalanta mi sembra ben avviata, anche se non scordiamoci che l'ultima partita c'è Atalanta-Milan, così come la Lazio deve affrontare il Milan che avrà fuori pure la Juve. Il Milan ha un calendario non semplice soprattutto fuori casa, anche se in trasferta ha fatto benissimo. Come è spiegabile questa differenza di rendimento? Il calcio così come è ora ha stravolto le dinamiche precedenti, faccio fatica a dare una spiegazione ad un rendimento diverso tra casa e trasferta".