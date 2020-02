Longhi: “Ho visto un grande Milan. Ritorno Thiago Silva? Ecco cosa penso”

NEWS MILAN – Intervista a Bruno Longhi, che ha parlato di Milan e calciomercato. Senza dimenticare le polemiche relative all’utilizzo difforme del VAR. Il noto giornalista ha parlato a Radio Sportiva. Ecco tutti i temi trattati.

In generale un commento su questo Milan: “Il mio parere sul Milan è più che positivo. La squadra e Pioli vanno valutati da quando è sceso in campo Ibrahimovic, in questo senso il futuro sembra essere roseo. Contro la Juve si è visto un grande Milan, che non ha ottenuto quello che avrebbe meritato. La Juventus è stata inferiore ai rossoneri“.

Sulle polemiche VAR: “Mano in area di rigore? Non c’è chiarezza, molto è lasciato all’interpretazione dell’arbitro. Così andremo avanti sempre a discutere. Il tocco di mano involontario, secondo me, andrebbe sempre punito con una palla a due. La massima punizione deve essere applicata in presenza della massima infrazione. Non si è puntato il dito contro la Juve, ma contro l’interpretazione del VAR”.

Sul calciomercato, con il sogno Thiago Silva: “Ritorno al Milan? Non vorrei che i rossoneri facessero nuovamente la storia di qualche anno fa. Se si è un po’ nostalgici, si può anche ipotizzare, ma Ibrahimovic è funzionale nonostante l’età, Thiago Silva, visto il ruolo, non lo so“.

Invece un bel po' di esperienza nella retroguardia milanista servirebbe eccome. Basti vedere il buon apporto di Simon Kjaer in termini d'esperienza, che non è chiaramente Thiago Silva per livello tecnico ed esperienza mondiale. Il brasiliano sarebbe un grande innesto per la difesa del Milan, e permetterebbe ad Alessio Romagnoli di crescere ulteriormente.

