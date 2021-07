Locatelli, il suo scopritore: “Via dal Milan perché Leonardo prese Paqueta”

Paolo Rota, ex osservatore del Milan, ha espresso la propria opinione sull'addio di Manuel Locatelli. 'Colpa' di Leonardo e Pauqeta

Paolo Rota , ex osservatore del Milan, ha espresso la propria opinione sull'addio di Manuel Locatelli. 'Colpa' di Leonardo e Pauqeta. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Il Bianconero': "Un mio collega stava seguendo una partita di un torneo giovanile e mi chiamò dicendomi che c'era un ragazzino molto forte. Io arrivai dalla Valtellina ed effettivamente mi resi conto delle sue qualità: era sveglio, dinamico... Dopo la partita parlai con il papà e mi disse che era un classe '98 in una squadra di '96. Ho pensato subito di essere davanti a un talento vero , era la prima volta che mi capitava di vedere un ragazzino di quel livello".

Per il Milan è un rimpianto? "L'ha mandato via con troppa fretta perché Leonardo doveva prendere Paquetà, il suo brasiliano. Ecco il vero motivo per cui ha lasciato i rossoneri. Ma non dovevano assolutamente mandarlo via, aveva solo bisogno di continuità e l'ha trovata al Sassuolo". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: ci siamo per Tonali, occhi su Schick