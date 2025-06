Locatelli: “Ho sentito Allegri. Il suo Milan? Spero in una cosa”

Il classe '98 racconta anche di aver sentito il neo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri: "L'ho sentito e gli ho fatto l'in bocca al lupo, detto questo spero che il Milan ci arrivi dietro". Aggiunge, alla domanda su cosa sia Juventus: "Giorgio e Leo, capitani incredibili, stessi DNA e mentalità, mi hanno insegnato cosa significhi la Juve: qui l'obiettivo è sempre vincere e lavoriamo per quello, come diceva Allegri "dobbiamo creare i presupposti" per riuscirci. Chiellini? Sarà fondamentale: solo chi è dentro conosce davvero l'ambiente ed è in grado di trasmetterne il significato".