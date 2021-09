Liverpool-Milan, Tassotti: “I rossoneri l’hanno interpretata bene”

Mauro Tassotti, ex giocatore del Milan, ha commentato ai microfoni di Tuttosport la prova dei rossoneri contro il Liverpool

Mauro Tassotti, ex giocatore del Milan, ha parlato a Tuttosport della prova dei rossoneri contro il Liverpool. Ecco cosa ha detto: "Questa era la prima partita di un Milan che tornava in Champions dopo tanti anni, una partita giocata per la prima volta da tanti ragazzi giovani. Credo sia stata una partita formativa e il Milan l'ha interpretata bene e ha fatto quello che poteva fare contro il Liverpool".