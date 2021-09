Liverpool-Milan, Pellegatti: “I rossoneri possono vivere senza Ibrahimovic”

Carlo Pellegatti, giornalista e grande tifoso del Milan, ha parlato a "Tutti i convocati" della partita contro il Liverpool

Carlo Pellegatti, giornalista e grande tifoso rossonero, ha parlato ai microfoni di Tutti i convocati, in onda su Radio 24. Pellegatti ha parlato di Liverpool-Milan di questa sera: "Bello ritornare qui, ma subito tornare protagonisti! A noi non basta la presenza. Siamo tornati, ma dobbiamo essere protagonisti. Sapevamo quello che perdevamo quando non c'eravamo. Ibrahimovic? Il Milan ora può vivere senza Ibra. Ma perchè? Grazie a Ibra. Ora sono a Liverpool, seguo la Youth League e l'atmosfera qui è molto bella".