Liverpool-Milan, Kjaer: “E’ per queste gare che io gioco a calcio”

Simon Kjaer , difensore centrale rossonero, ha parlato a Milan TV alla vigilia di Liverpool-Milan. Ecco cosa ha detto Kjaer: "Per queste partite qua io gioco il calcio per avere quegli stimoli, quella pressione con cui puoi vincere tutto, oppure perdere tutto. Quell'adrenalina è quella che mi fa lavorare ogni giorno, senza quella dovrei fermarmi dal calcio".

Sul match di domani: "Una serata bellissima, incontriamo una delle squadre più forti in Europa. Anfield, in cui sono stato due anni fa nelle serate di Champions League, è qualcosa di spettacolare. Domani sarà un giorno importante per noi milanisti che torniamo in Champions e dobbiamo dimostrare perché siamo là".