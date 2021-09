Liverpool-Milan, Kjaer: “Abbiamo lavorato un anno per essere qua”

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia di Liverpol-Milan di Champions League. Ecco cosa ha detto

Sul Liverpool: "Abbiamo lavorato un anno per essere qua e ora li affrontiamo con grande emozione, grande forza e volontà per fare il massimo. Come squadra possiamo fare veramente male a loro, ma anche loro possono fare male a noi. Hanno ottimi giocatori, ma dobbiamo giocare da Milan".