Liverpool-Milan, Henderson: “Hanno qualità, contenti di questo risultato”

Al termine di Liverpool-Milan ha parlato Henderson, autore del gol decisivo ieri sera. Parole d'elogio per la squadra rossonera.

Ieri sera si è giocata Liverpool-Milan di Champions League, decisa da Jordan Henderson, inglese classe 1990, con un gol al volo di pregevolissima fattura. Dopo il match, ha parlato così della gara: "È stato bellissimo tornare in Champions con una vittoria e per me è sempre bello segnare un gol. Abbiamo rischiato, ma dobbiamo imparare da queste cose, capire che non dobbiamo permetterci che capitino. Nel secondo tempo abbiamo continuato a lottare, abbiamo cercato di segnare un paio di gol per vincere. Siamo contentissimi di questo risultato".