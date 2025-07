Liverpool-Milan, Allegri: “Molto contento dell’atteggiamento, ora…”

Ecco le parole di Massimiliano Allegri sul sito ufficiale del Milan dopo la vittoria per 4-2 contro il Liverpool in amichevole a Hong Kong. L'allenatore toscano ha definito l'amichevole come un bel test contro una squadra forte. Inoltre, si è detto molto soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi ragazzi. Ma ora serve equilibrio e non bisogna esaltarsi troppo. Di seguito le parole di Allegri.