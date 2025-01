Lite Conceicao-Calabria per ‘colpa’ di Lazza? Vivano: “Per me è follia”

"Ragazzi, ma che roba è? Non posso andare a un concerto due giorni prima perché poi sono deconcentrato? Mi meraviglio degli ex giocatori che lo pensano. Sono andato a un concerto, non in discoteca. Per me è follia". LEGGI ANCHE: Milan, Bartesaghi: segnali per il futuro. Impatto incoraggiante. I numeri...>>>