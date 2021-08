Lippi: “Milan, per restare ad alti livelli deve giocare Ibrahimovic”

Marcello Lippi, ex C.T. della Nazionale Italiana, ha parlato dell'importanza capitale che riveste lo svedese Zlatan Ibrahimovic nel Milan

Marcello Lippi , ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana , nonché allenatore vincente sulla panchina della Juventus , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Lippi ha anche parlato, tra i tanti argomenti dibattuti, delle ambizioni del Milan di Stefano Pioli nella stagione 2021-2022 .

"Cosa serve al Milan per confermarsi ad alti livelli? Serve semplicemente che giochi Zlatan Ibrahimovic. È fondamentale che recuperi presto dall'infortunio e che non si faccia di nuovo male. È importante quando sta in tribuna, figurarsi in campo. Troppo trainante il suo ruolo".