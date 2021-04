Lione, Garcia esalta Paqueta: “Pochi in giro come lui” | Calcio News

Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato in conferenza stampa di Lucas Paqueta, ex centrocampista de Milan. Ecco cosa ha detto

Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato in conferenza stampa. Garcia si è soffermato su Lucas Paqueta, ex centrocampista del Milan. Ecco cosa ha detto: "Paquetá è molto bravo, fornisce tanti assist e in campo ha un ottimo feeling con Depay. Aiuta i compagni e ha un grande spirito di squadra, questo aspetto è la sua grande forza. Lucas segna e qualche volta non dimentica di giocare anche per se stesso. Si fa trovare pronto in area ed è dotato di un ottimo tiro da fuori, ce ne sono davvero pochi come lui. È interessante vederlo maggiormente vicino alla porta come abbiamo fatto col Brest, anche se certamente serve equilibrio". Intanto il Milan pensa al vice di Zlatan Ibrahimovic. Avanza Scamacca.