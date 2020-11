Lille-Milan, Bennacer: “Kessie? Ci intendiamo bene. Vincere per i tifosi”

Lille-Milan, Bennacer a Milan TV

LILLE MILAN ULTIME NEWS – Ismael Bennacer è stato intervistato da Milan TV alla vigilia della gara di Europa League contro il Lille.

Sull’andata: “Quando perdi una partita vuoi sempre vincere la seconda, è la nostra mentalità. Domani dobbiamo fare di tutto per avere la voglia di vincere”.

Sul Milan e la responsabilità: “Il Milan ha una grande storia, è normale che nel calcio ci siano momenti difficili, non dobbiamo mollare mai. Stiamo lavorando tanto per vincere e per dare al Milan e ai tifosi tutto quello che meritano”.

Sul rapporto con Kessie: “Io e Franck giochiamo insieme da un anno, parliamo francese, è più facile capirsi. Ci conosciamo bene, è più facile giocare sul campo”.

Sui cartellini: “L’anno scorso ero un po’ troppo aggressivo quando recuperavo palla, ho imparato ad essere meno aggressivo e fare meno falli”.

