L’ex Milan e Napoli Bigon: “Ibrahimovic al 100% è l’Osimhen del Diavolo”

L'ex Milan e Napoli Alberto Bigon ha parlato della partita di Serie A di domenica. Ecco il pensiero su Zlatan Ibrahimovic, Victor Osimhen e sono solo al microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': “Per quanto riguarda la squadra di Spalletti bisognerebbe parlare di un Napoli con o senza Osimhen. La differenza la fa lui, fa giocare bene gli altri, li esalta con i suoi movimenti. Di là, Ibrahimovic al 100% è l’Osimhen del Milan. Ma devo dire che Pioli è proprio bravo: la sua squadra gioca bene anche dovendo cambiare tanti giocatori. Lui ha aggiunto qualcosa di suo in questo Milan. Il Napoli sembra stare meglio, e due mesi fa sembrava assurdo pensarlo. Ma non vorrei che tra i due litiganti godesse il terzo. Perché l’Inter è in flessione, ma ha i numeri e la forza per restare davanti”. Le Top News di oggi sul Milan: conferme su Botman, nuova idea per il post-Kessie