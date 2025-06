L’ex Milan Bigon: “Italiani? Rivera il più grande, Baresi un altro livello”

Alberto Bigon, ex giocatore rossonero, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei suoi anni al Milan ed in particolare del rapporto che aveva con Gianni Rivera: "Dieci anni, compagni in campo, amici fuori. C’era feeling, ci si capiva al volo. Eravamo vicini anche di casa, io in via Washington, lui dalle parti di San Siro. Rivera è stato il più grande giocatore italiano."