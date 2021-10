Leonardo sbotta: “Ancelotti, Benzema e Perez: basta parlare di Mbappé!”

Leonardo, direttore sportivo del Psg, non ha gradito le uscite da parte di alcuni membri del Real Madrid su Kylian Mbappé

L'ex Milan Leonardo, direttore sportivo del Psg, non ha gradito le uscite da parte di alcuni membri del Real Madrid su Kylian Mbappé. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Nella stessa settimana, un giocatore del Real Madrid (Karim Benzema), poi l'allenatore del Real Madrid (Carlo Ancelotti) e ora il presidente del Real Madrid hanno parlato di Kylian come se fosse già uno di loro. Florentino Perez aveva già parlato di Kylian ai tifosi del Real in settimana. Questa storia va avanti da due anni. Ricordo solo che il mercato è chiuso, che c'è una stagione in corso e il Real Madrid non può continuare a comportarsi in questo modo. Devono smetterla".