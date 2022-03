Leonardo su Ibrahimovic: “Voleva tornare al PSG, ma abbiamo detto no”

Continua la querelle fra Leonardo e Zlatan Ibrahimovic, col primo che, nelle ultime ore, ha così risposto allo svedese tramite L'Equipe.

Non sembrano volersi attenuare le polemiche fra Leonardo , direttore sportivo del PSG , e Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan che, durante le scorse settimane, aveva definito quello parigino come "un club senza disciplina". Come riporta l'edizione odierna de L'Equipe, nelle scorse ore è arrivata la risposta del dirigente brasiliano. Queste le sue dichiarazioni.

"Non voglio nemmeno rispondere. Dov'è l'indisciplina? Penso che ci sia un motivo se, ogni volta che un giocatore lascia il PSG, non riesce a smettere di parlare di noi. Tutto il mondo vuole venire". L'ex allenatore del Milan ha poi concluso: "Zlatan ha provato più volte a tornare. Sto ancora aspettando un'intervista in cui ringrazia il PSG per tutto quello che hanno fatto per lui. Il PSG è esistito prima e dopo di lui. Ma dimmi, dov'è l'indisciplina?".