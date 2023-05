Legrottaglie: “Bisogna aspettare la fine della stagione per giudicare Pioli”

Nicola Legrottaglie , ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sportitalia', sostenendo come per giudicare l'operato del tecnico del Milan Stefano Pioli bisognerà aspettare il termine della stagione. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Nicola Legrottaglie su Stefano Pioli

"Per giudicare l'operato di Pioli penso che dovremmo aspettare comunque la fine della stagione. Un posto in Champions raggiunto penso che sia in linea con gli obbiettivi societari di inizio anno. Non guardo quello che è successo l'anno scorso perchè, quanto successo con lo Scudetto, è qualcosa di straordinario, anzi di extra. L'obbiettivo della società quando hanno iniziato era raggiungere questo livello e rimanerci".