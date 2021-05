Legrottaglie: “Al Milan solo sei mesi: ecco la differenza con la Juventus”

Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Milan, ha parlato delle differenze che ha riscontrato, a suo tempo, tra i due ambienti

Domani sera, all'Allianz Stadium, si giocherà Juventus-Milan ed un doppio ex, Nicola Legrottaglie, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Bianconera' per parlare della sua esperienza tanto in bianconero quanto in rossonero. Queste le sue dichiarazioni: "Al Milan ho fatto solo sei mesi, c'era una leadership diversa, basata un po' più sulle relazioni. Questa era la differenza con la Juventus, ovviamente non vuol dire che alla Juve le relazioni non ci fossero. Sono modi di fare diversi".