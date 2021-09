Lee (Populous): “Nostalgia San Siro? C’è bisogno di uno stadio innovativo”

Christopher Lee, numero uno di Populous, ha parlato del nuovo stadio che Milan e Inter vorrebbero costruire

Christopher Lee, numero uno di Populous, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. In primo piano ovviamente il nuovo San Siro: "Non posso entrare nei dettagli perché siamo in corsa con un altro studio e credo che nessuna decisione verrà presa prima delle elezioni comunali di ottobre. Ma siamo molto fiduciosi e crediamo nelle qualità di innovazione e di sostenibilità del nostro piano".