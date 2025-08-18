Pianeta Milan
Lecce-Milan Primavera, Lontani: “Molto contenti della prestazione di squadra”

Simone Lontani, calciatore del Milan Under 17 (getty images)
Simone Lontani, protagonista assoluto della partita tra Milan Primavera e Lecce, ha parlato al termine della gara. Ecco le sue parole
Stamattina alle 11 il Milan di Giovanni Renna ha esordito nel campionato di Primavera 1 in trasferta contro il Lecce. La gara si è chiusa con una vittoria dei rossoneri per 2-1. Protagonista assoluto del match è stato Simone Lontani. L'attaccante classe 2008 ha deciso la gara con una doppietta. Al termine della partita, il bomber della Primavera ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni.

Lontani nel post-gara di Lecce-Milan

Ecco che cosa ha detto: "Siamo molto contenti della prestazione della squadra. Abbiamo reagito bene dopo un primo tempo difficile dove abbiamo calciato poco in porta. Però siamo venuti fuori da squadra, abbiamo sofferto tutti insieme e siamo contenti".

Lontani è al Milan dall'estate del 2002 e ha firmato il suo primo contratto da professionista nel 2024. I tifosi rossoneri si augurano che queste reti di oggi siano le prime di moltissime altre con la maglia del Milan.

