Stamattina alle 11 il Milan di Giovanni Renna ha esordito nel campionato di Primavera 1 in trasferta contro il Lecce . La gara si è chiusa con una vittoria dei rossoneri per 2-1. Protagonista assoluto del match è stato Simone Lontani . L'attaccante classe 2008 ha deciso la gara con una doppietta. Al termine della partita, il bomber della Primavera ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni.

Lontani nel post-gara di Lecce-Milan

Ecco che cosa ha detto: "Siamo molto contenti della prestazione della squadra. Abbiamo reagito bene dopo un primo tempo difficile dove abbiamo calciato poco in porta. Però siamo venuti fuori da squadra, abbiamo sofferto tutti insieme e siamo contenti".