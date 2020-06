Lecce-Milan, Liverani: “Sono preoccupato. Subiti due gol inguardabili”

LECCE NEWS – L’analisi di Fabio Liverani ai microfoni di Sky Sport dopo Lecce-Milan 1-4. Ecco le sue dichiarazioni dopo la pesante sconfitta subita al ‘Via del Mare’ contro i rossoneri. Queste le parole dell’allentore leccese:

“Partita difficile, è stato un problema grande il lockdown. Avevamo raggiunto una condizione psico-fisica buona. Nei due mesi troppi giocatori non hanno mantenuto la condizione. Qualche infortunio non ci ha fatto scegliere. Nella formazione ipotetica ne mancavano molti, condizione da trovare velocemente. La riprendi 1-1 e dopo 40 secondi non puoi prendere quel gol. Mancanza di attenzione e concentrazione, danno grando lo stop”.

Dopo l’1-1, il crollo della squadra: “Devi rimanere dentro, bravi nel primo tempo. Secondo gol troppo brutto per essere vero, il terzo non ne parliamo. Per noi troppa gente ha staccato mentalmente, e tanti anche fisicamente. Chi per paure, sacrosante, si è fermato totalmente. Due mesi fermo sul divano… Sono più preoccupato di due mesi fa. Ripartire da zero, giocando ogni tre giorni, i problemi sono grandissimi”.

