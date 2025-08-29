Lecce-Milan, Costacurta sulla vittoria: “Ecco cosa hanno migliorato”

In seguito alla vittoria del Milan per 2-0 contro il Lecce , dagli studi di Sky Sport è intervenuto l’ex campione rossonero Alessandro Costacurta , che ha analizzato la fase offensiva e difensiva della squadra di Allegri . Ecco le sue parole durante il programma Calciomercato - L’Originale.

Costacurta dopo Lecce-Milan: "Davanti qualche occasione l'hanno buttata via"

"Hanno migliorato l'attenzione, e già questo li ha fatto rischiare veramente poco. Davanti hanno realizzato anche se qualche occasione l'hanno buttata via".