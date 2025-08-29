Pianeta Milan
Lecce-Milan, Costacurta sulla vittoria: “Ecco cosa hanno migliorato”

Francesco De Benedittis

In seguito alla vittoria del Milan per 2-0 contro il Lecce, dagli studi di Sky Sport è intervenuto l’ex campione rossonero Alessandro Costacurta, che ha analizzato la fase offensiva e difensiva della squadra di Allegri. Ecco le sue parole durante il programma Calciomercato - L’Originale.

Costacurta dopo Lecce-Milan: "Davanti qualche occasione l'hanno buttata via"

—  

"Hanno migliorato l'attenzione, e già questo li ha fatto rischiare veramente poco. Davanti hanno realizzato anche se qualche occasione l'hanno buttata via". 

Dunque, un’analisi molto schietta in cui Costacurta ha messo in risalto il miglioramento del Milan in fase difensiva rispetto alla partita contro la Cremonese, ma ha anche sottolineato le numerose opportunità sprecate durante la gara.

